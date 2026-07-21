Sarà il Vice Prefetto Gaetano Tufariello il commissario prefettizio al Comune di Eboli fino alle prossime elezioni amministrative in programma nella primavera del 2027.

Attualmente in servizio alla Prefettura di Reggio Calabria come Vice Prefetto Vicario, Tufariello garantirà il regolare lavoro degli uffici e la gestione dei servizi essenziali. Si insedierà ufficialmente nella mattinata di domani, mercoledì 22 luglio.

Il Consiglio comunale di Eboli è stato sciolto dopo la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini di legge. Ieri l’ormai ex sindaco Mario Conte ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato le motivazioni della crisi politica ebolitana.

Sono state ben quattro le sedute di Consiglio andate deserte nell’ultimo periodo ed è fallito il tentativo di votare il rendiconto con il sostegno di Fratelli d’Italia, del Pd e di Eboli Responsabile.

Il Prefetto Esposito in seguito alla mancata approvazione del rendiconto di gestione ha nominato il Commissario ad acta per l’approvazione del documento contabile il dirigente di seconda fascia in quiescenza Francesco Prencipe.