Ubriaco in auto, aggredisce gli agenti di Polizia.

È quanto accaduto nei giorni scorsi a Battipaglia dove un uomo, del napoletano e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre ad essere denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli agenti del Commissariato di Battipaglia, guidati dal Primo Dirigente Giuseppe Fedele, sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni che riguardavano un’auto che percorreva la SS18 effettuando manovre pericolose.

Rintracciato il veicolo e fermato il conducente, gli agenti hanno accertato che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e, durante il controllo, ha opposto resistenza agli agenti, provocando lievi lesioni a due poliziotti.

Nel corso degli accertamenti all’interno dell’auto è stato inoltre ritrovato e sequestrato un martello detenuto senza giustificato motivo.

Al termine delle attività di rito, l’arrestato è stato trasportato presso la Casa Circondariale competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.