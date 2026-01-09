La Legge di Bilancio 2026 conferma e rafforza gli incentivi fiscali per gli investimenti nelle aree svantaggiate e nelle zone portuali strategiche. Con la proroga del credito d’imposta per la ZES Unica e per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) fino al 2028, il Governo punta a sostenere la crescita delle imprese e lo sviluppo territoriale.

Credito d’imposta ZES Unica: proroga e risorse stanziate

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella ZES Unica viene esteso agli anni 2026–2028 con nuovi stanziamenti pari a:

2,3 miliardi di euro per il 2026

1 miliardo per il 2027

750 milioni per il 2028

L’agevolazione si applica alle regioni del Mezzogiorno già ricomprese nella ZES Unica e si estende alle zone assistite di Marche e Umbria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati:

dal 1° gennaio al 15 novembre 2025

dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate: scadenze essenziali

La procedura resta articolata in due adempimenti:

Comunicazione preventiva

Dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno indica:

spese sostenute dal 1° gennaio

spese previste fino al 31 dicembre

Comunicazione integrativa

Dal 3 al 17 gennaio dell’anno successivo e deve riportare:

investimenti effettivamente realizzati

credito maturato

fatture elettroniche

certificazione DM 17 maggio 2024

L’importo dichiarato non può superare quello indicato nella comunicazione preventiva. L’Agenzia pubblicherà modelli e istruzioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Manovra.

Alle imprese che hanno inviato la comunicazione integrativa tra 18 novembre e 2 dicembre 2025 spetta un credito aggiuntivo pari al 14,6189% del credito richiesto, purché non abbiano beneficiato del credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti.

Credito d’imposta ZLS: proroga al 2028

Prorogato fino al 2028 anche il credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, destinato alle aree portuali delle regioni più sviluppate o in transizione non incluse nella ZES Unica. Stanziati 100 milioni di euro annui per il triennio 2026–2028. Le procedure e le scadenze sono identiche a quelle previste per la ZES.

La proroga delle agevolazioni ZES e ZLS offre alle imprese un quadro stabile e pluriennale per programmare investimenti strategici. Tuttavia, la rigidità delle scadenze e la complessità documentale richiedono una gestione accurata.