Presunti appalti truccati in Provincia di Salerno, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno accoglie la richiesta avanzata dalla Procura e dispone l’archiviazione.

Il provvedimento sancisce il proscioglimento definitivo da tutte le accuse per i sette indagati che sono Luca Cascone, l’ex Sindaco di Capaccio Paestum ed ex Presidente della Provincia Franco Alfieri, un componente del suo staff, il Direttore del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, il dirigente di una società, la Responsabile dell’Area Manutenzione e il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Capaccio Paestum.

Erano coinvolti nel filone riguardante la turbata libertà degli incanti in concorso e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Gli appalti sono quelli riguardanti la realizzazione della Fondovalle Calore, della strada “Aversana” e per la realizzazione del sottopasso di Paestum.