Covid, un nuovo caso di contagio a Sanza. E’ un giovane in buone condizioni di salute

Ancora un caso accertato di positività al Covid a Sanza. Il nuovo contagio è stato riscontrato tra i tamponi effettuati dopo il tracciamento di un caso di Padula.

Il giovane positivo è in buone condizioni di salute. Si sta procedendo al tracciamento dei suoi contatti e all’effettuazione dei tamponi di controllo. A darne notizia è il sindaco Vittorio Esposito. Attualmente i casi accertati sono 17.

“L’augurio per tutti è di una pronta guarigione – ha riferito il sindaco – è necessario il massimo dell’impegno da tutti nel rispetto delle norme di contenimento al Covid. Stiamo intanto lavorando per l’effettuazione di eventuali tamponi ai ragazzi e alle famiglie in vista della prossima riapertura delle scuole dell’infanzia. Nei prossimi giorni daremo indicazioni in merito”.

– Chiara Di Miele –