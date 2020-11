Covid-19 in Basilicata. Nuovi contagi nel Potentino, guarite in una giornata 15 persone

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 2.371 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 295 (266 i residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, tra le varie persone, anche una residente in Campania e in isolamento a Marsicovetere, 10 ad Avigliano, una a Baragiano, 3 a Bella di cui una in isolamento a Potenza, 5 a Lagonegro, 3 a Lauria, 2 a Marsico Nuovo, 13 a Marsicovetere di cui una in isolamento a Paterno, 3 a Moliterno, una a Muro Lucano, 11 a Paterno, 2 a Picerno, 9 a Pignola, 29 a Potenza di cui una in isolamento a Marsico Nuovo, 5 a Ruoti, 21 a Sant’Arcangelo, una a Tito, una a Tramutola, una a Vietri di Potenza.

Nella stessa giornata risultano guarite 15 persone, di cui una a Genzano, 2 a Sant’Angelo le Fratte, una a Potenza, 3 a Roccanova, una a Matera, una a Lauria, una a Tramutola, 4 a Melfi, una ad Atella.

I lucani attualmente positivi sono 4.157 e di questi 3.977 si trovano in isolamento domiciliare.

– Chiara Di Miele –