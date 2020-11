Covid. Nuovi casi di positività al virus a Sala Consilina

Sono 8 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Sala Consilina registrati oggi. Salgono così a 97 i positivi presenti complessivamente in città.

Si tratta di persone in isolamento domiciliare, alcune rientrano nei contatti di casi precedenti di contagio, e si lavora per ricostruire la catena dei contatti di caso.

Oggi anche il Comune di Atena Lucana ha proceduto ad aggiornare la comunità sui contagi. Attualmente risultano positive 16 persone di cui 5 non residenti ad Atena Lucana. 5 persone si trovano in vigilanza attiva e una in vigilanza fiduciaria.

