Ad una donna originaria di Sacco il premio della NYSAFLT riservato ai docenti di Lingue straniere in America

Ad una donna originaria di Sacco l’ambito riconoscimento della NYSAFLT (New York State Association of Foreign Language Teachers), riservato ai migliori docenti di lingue straniere in America.

Destinataria del premio “Remunda Cadoux Award for Leadership in Foreign Language Supervision” è stata Alba Masullo, 43 anni, sposata Gallegos, figlia del Presidente dell’Associazione Sacchesi d’America” a New York, Pasquale Masullo.

Direttrice dei programmi di Lingue Straniere e Inglese del Distretto Scolastico di Hewlett-Woodmere a Long Island nello stato di New York, Alba Masullo è anche docente di francese, italiano e spagnolo dal 1999.

“Questo premio – dice Alba Masullo Gallegos ad Ondanews – è stato davvero una sorpresa. Sono molto orgogliosa del fatto che lavori con un gruppo di colleghi eccezionali, che dedicano tutti i loro sforzi e le loro energie ai loro studenti ed alla nostra professione. Ricevere questo premio durante un anno come questo è davvero speciale, rafforza in me la convinzione che tutto è possibile quando si lavora insieme e che la collaborazione rinforza la comunità“.

La vincitrice del premio, unica italiana ad essere stata insignita, fino ad ora, del prestigioso riconoscimento, porta il nome della nonna, Alba Pecori.

“Purtroppo morì il giorno della mia nascita e, pertanto, io non l’ho mai conosciuta – ci confida Alba -, ma tutti quelli che la conoscevano mi hanno sempre detto che era una donna bravissima e gentilissima. Da piccola ero spesso a Sacco. Mi ricordo bene il paese, la casa dei miei nonni ed in particolare i vicini ed i nostri parenti. Ho tanta nostalgia quando penso a Sacco ed a tutti i ricordi, anche degli scalini che portavano a casa dei miei nonni. L’ultima mia volta a Sacco è stata 6 anni fa, insieme ai miei 3 figli. Spero di ritornarci quanto prima, per rinnovare il tuffo nelle mie origini e nel mio passato che porto sempre nel mio cuore“.

