Covid in Campania. De Luca:”Per i dati che abbiamo dovremmo essere già in zona arancione”

“Dovremmo essere già in zona arancione per i dati che abbiamo. Mancano controlli, non vedo una pattuglia delle Polizie Municipali fare una multa per il non uso della mascherina. Basterebbe questo per ridurre del 40% i contagi“.

Così tuona il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito agli ultimi dati sul contagio da Covid e sulla diffusione della variante Omicron.

Durante la discussione in Consiglio regionale, De Luca ha sottolineato che “il dato della Campania è del 12,5% di occupazione in area medica-ricoveri ordinari e del 6% in Terapia intensiva. Le soglie sono 15 e 10. Noi stiamo dando l’anima per non sforare le due soglie previste dalle norme nazionali“.

“Sarebbe una tragedia bloccare di nuovo l’economia della regione. Noi abbiamo perduto un vantaggio che era l’obbligo della mascherina anche all’aperto ma mancano i controlli” ha evidenziato.

De Luca, inoltre, mostra preoccupazione riguardo alla diffusione di Omicron: “Vi invito a stare attenti perché la variante sta esplodendo“.