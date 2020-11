Covid. A Vietri di Potenza il Comune acquista i tamponi rapidi in grado di dare un risultato in 20 minuti

100 tamponi rapidi, test antigenici, che saranno in grado di dare un esito su positività o negatività da Covid-19 nel giro di una ventina di minuti sono stati acquistati dal Comune di Vietri di Potenza su decisione dell’Amministrazione comunale e del sindaco Christian Giordano, che ne ha dato notizia.

“Abbiamo provveduto all’acquisto dei primi 100 tamponi rapidi (test antigenici). Si tratta di test capaci di restituire un risultato molto accurato in circa 20 minuti. Saranno utili per avere un’indagine epidemiologica ancora più veloce e accurata” ha sottolineato il primo cittadino.

Ricordiamo che già a marzo il Comune di Vietri di Potenza si attivò immediatamente per cercare ogni strumento utile alla prevenzione ed individuazione del virus, in modo da evitare il dilagare dei contagi. Infatti vennero acquistati 400 test rapidi, tutti effettuati sulle categorie più a rischio. Test che in questo periodo hanno dato un importante supporto alla comunità e ai medici per un primo screening sulla popolazione.

Per quanto riguarda i contagi in paese, i casi accertati in totale sono 8. Di questi, 7 sono attualmente positivi ed una persona è guarita. Non ci sono persone ricoverate in ospedale e sono state attivate le procedure per risalire a tutti i contatti.

– Chiara Di Miele –