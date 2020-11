Una vittima del Covid-19 si registra nel Golfo di Policastro.

Si tratta di una donna di Ispani, risultata positiva al Coronavirus nelle settimane scorse.

In un primo momento le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, tanto che stava trascorrendo la convalescenza, insieme al marito anch’egli positivo, in quarantena domiciliare.

Improvvisamente il suo quadro clinico si sarebbe aggravato e questa notte il suo cuore ha cessato di battere.

– Paola Federico –