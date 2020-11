Covid, nuovi casi di contagio a Sant’Arsenio. Si tratta di due uomini in buone condizioni di salute

Due nuovi casi di contagio da Covid-19 si registrano questa mattina a Sant’Arsenio. Si tratta di due uomini del posto che appartengono a differenti nuclei familiari.

Entrambi si trovano in isolamento, uno dei due lavora a Salerno e l’altro nella vicina Basilicata. Probabilmente sono stati infettati sui rispettivi posti di lavoro.

I due santarsenesi positivi sono in buone condizioni di salute. Si lavora per ricostruire la loro catena dei contatti diretti e i familiari si trovano al momento in quarantena.

– Chiara Di Miele –