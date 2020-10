Covid. A Campagna alunno positivo, chiuso il Plesso “E. De Nicola”. Un contagio a Santa Marina

A Campagna è risultato positivo il tampone di un alunno che frequenta il Plesso Scolastico “E. De Nicola” dell’Istituto Comprensivo “G. Palatucci”.

In via cautelativa e precauzionale, per consentire la sanificazione dell’intero Plesso, il sindaco Roberto Monaco ha emanato un’ordinanza di chiusura per oggi e domani, martedì 13 ottobre, del Plesso Scolastico “E. De Nicola” (scuola primaria e secondaria di primo grado).

Attualmente il numero di positivi complessivamente presenti a Campagna è pari a 5.

Un caso di contagio anche a Santa Marina, come annunciato dal sindaco Giovanni Fortunato. Un uomo del posto è risultato positivo al Covid dopo un primo tampone effettuato da una struttura privata convenzionata.

“Abbiamo messo in campo tutte le procedure per isolare l’eventuale contagio ed effettuare tutti i tamponi necessari mediante l’ASL. La situazione è sotto controllo ed eventuali novità e provvedimenti saranno comunicati prontamente” fa sapere il primo cittadino.

– Chiara Di Miele –