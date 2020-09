Covid-19,salgono a 11 i contagi nel Centro di accoglienza di Palinuro. Stanziola:”Asintomatici e in isolamento”

Sono attualmente 11 gli stranieri affetti da Coronavirus che attualmente si trovano presso il Centro di accoglienza di Palinuro.

Le positività sono state riscontrate grazie ad uno screening che di routine viene effettuato nella struttura.

93 sono gli ospiti del Centro accoglienza: gli 11 contagiati si trovano in isolamento, separati dagli altri stranieri presenti.

Il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, per prevenzione, ha però richiesto che nessuno dei 93 ospiti lasci la struttura: “C’è ovviamente l’obbligo di isolamento per gli 11 positivi al Covid, ma per evitare situazioni di peritolo ho disposto che nessuno lasci il Centro. I contagiati stanno tutti bene e sono asintomatici“.

– Paola Federico –

