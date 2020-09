Nuovo caso di Coronavirus a Lauria. Il sindaco:”Non ha alcun sintomo, manteniamo la calma”

E’ stata registrata un’ulteriore positività al Coronavirus a Lauria.

A comunicarlo è il sindaco Angelo Lamboglia che sottolinea:”La persona in questione, la cui positività è emersa da controlli di routine sul lavoro, è in isolamento non ha sintomo alcuno e sta bene“.

L’autorità competente sta provvedendo a tracciare tutti i contatti al fine di valutare provvedimenti conseguenti.

“Con la riapertura delle scuole – continua il primo cittadino –, in vista del periodo autunnale e per un ritorno alla normalità, che non può prescindere dallo svolgimento delle attività quotidiane, abbiamo la necessità di gestire nel miglior modo possibile situazioni simili, a cui può esser esposto potenzialmente ogni contesto. Come continuo a ripetere manteniamo la calma e rispettiamo quelle poche regole fondamentali per il contenimento del contagio. Insieme ce la faremo se riusciremo ad essere una comunità coesa e solidale“.