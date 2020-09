Covid-19, focolaio in una RSA a Marsicovetere. Bardi:”Gli screening servono per scovarli e monitorarli”

“Come sapete la regola che ci siamo dati come Regione per combattere il Covid-19 è quella della prevenzione. Per questo risulta importante lo screening che da tempo stiamo facendo nelle RSA, tra le forze di polizia, tra il personale sanitario e tutti quanti sono in prima fila su queste vicende“. Ad affermarlo è il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Ed è proprio grazie a questo sistema di monitoraggio che è stato scoperto, questa mattina, un focolaio di una trentina di persone positive in una RSA (residenze sanitarie assistenziali) a Marsicovetere. Un dato che, secondo Bardi, non deve spaventare. L’azienda sanitaria di Potenza ha immediatamente attuato tutte le misure del caso per impedire il propagarsi di un eventuale contagio.

“Purtroppo, un’anziana ammalata di polmonite, ricoverata presso il reparto malattie infettive di Potenza, è deceduta. La signora era ricoverata presso la casa di cura in questione – dichiara Bardi -. Lo screening che stiamo facendo sulle RSA serve proprio a questo, a monitorare e a spegnere eventuali focolai di infezione. Sapendo bene che il virus può diventare mortale quando attacca pazienti con precedenti patologie. Devo anche dire che il numero dei tamponi dal 1° agosto ad oggi è stato incrementato di oltre il 50%. Ed è ovvio che con il numero dei tamponi in aumento maggiore è la probabilità di trovare portatori sani del Covid. Ma questo non ci deve spaventare. È del tutto evidente che fino all’arrivo del vaccino dobbiamo continuare a mantenere tutte le misure potenziali che conoscete. Evitare assembramenti, indossare correttamente la mascherina in luoghi chiusi, lavarsi spesso le mani, sono solo alcune delle misure che evitano alla pandemia di circolare“.

Dal 1° agosto ad oggi, cioè da quando si sono verificati i primi casi positivi da rientro, sono risultati in Basilicata 227 casi positivi di cui risultano ricoverati 13 casi in malattie infettive ed 1 in terapia intensiva, cioè il 6,5% circa di tutti i positivi al di sotto della media nazionale (circa il 10%).

“Con l’apertura delle scuole è probabile che i casi positivi aumentino – continua il Governatore della Basilicata -. Ma anche qui, una corretta prevenzione ci da la possibilità di agire immediatamente. Insomma, come sapete, il comitato tecnico scientifico nazionale ritiene che con l’autunno e l’avvicinarsi dell’inverno ci possa essere una seconda ondata. Sta a noi adottare singolarmente tutte quelle misure a tutela della nostra salute e quella dei nostri cari. La Regione non ha mai abbassato la guardia e continua a seguire con la massima attenzione il monitoraggio, il controllo e la prevenzione per contrastare la diffusione del contagio da un lato e l’assistenza e la cura per chi ha contratto il virus dall’altro. Ed è questo che ha fatto della Basilicata una regione virtuosa portata ad esempio a livello nazionale su come abbiamo contrastato la pandemia. E questo grazie innanzitutto al vostro comportamento e al vostro senso di responsabilità. Al quale faccio di nuovo appello. Lo dobbiamo ai nostri cari, lo dobbiamo alla nostra comunità“.

– Paola Federico –