Covid-19, termina la Zona Rossa. Il sindaco di Caggiano:”Chi non rispetta i divieti farà una pessima figura”

Dalla mezzanotte di questa sera terminerà la zona rossa per Sala Consilina, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Auletta, così come stabilito dal chiarimento all’ordinanza regionale emanata ieri sera da Vincenzo De Luca.

“Non cambieranno le restrizioni di movimento – ricorda Modesto Lamattina, sindaco di Caggiano – Verranno mantenute, come da ultima Ordinanza Sindacale, tutte le modalità di approvvigionamento alimentare e di distanziamento sociale. Bisogna continuare a rispettare rigorosamente le regole e rimanere a casa“.

A chi crede di poter raggirare divieti e restrizioni Lamattina ricorda “che oltre a mettere in pericolo voi e i vostri cari, mettete in pericolo gli altri e fate una pessima figura nei confronti di tutti i cittadini che si stanno impegnando con enorme difficoltà a rimanere a casa“.

In merito al caso positivo che si è registrato ieri a Caggiano, relativo ad una donna che ha preso parte al raduno religioso dello scorso 4 marzo, il primo cittadino afferma:”Siamo dinanzi alla dimostrazione che la positività al Covid-19, soprattutto se asintomatica, può persistere per un periodo che va oltre il periodo di contagiosità previsto in un primo momento dall’Istituto Superiore di Sanità, sia da monito per tutti!“.