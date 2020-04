Emergenza Covid-19 e speculazione sui prezzi. L’on. Piero De Luca:”Ho segnalato alla Guardia di Finanza”

“In un momento così delicato per il nostro Paese, non possiamo accettare la speculazione di alcuni esercizi commerciali sui beni di prima necessità”. Così in una nota l’onorevole salernitano Piero De Luca.

“Ci arrivano purtroppo varie segnalazioni che riguardano rincari o selezioni particolari dei prodotti alimentari di vario genere che sarebbe possibile acquistare con i Buoni Spesa distribuiti alle famiglie in difficoltà. È un fatto grave e spiacevole – continua il deputato dem – che ho personalmente segnalato al Comandante della Guardia di Finanza, che ringrazio per l’attenzione al tema e che proprio in queste ore sta predisponendo verifiche a tappeto sul territorio. E’ impensabile anche solo immaginare, per tante famiglie italiane, già duramente provate dal lungo corso di questa pandemia, l’aumento dei prezzi o la limitazione speculativa dei prodotti di prima necessità della spesa quotidiana“.

De Luca annuncia che “ci stiamo assicurando che tutti i buoni spesa per l’emergenza Coronavirus siano spendibili da subito in tutti i supermercati autorizzati dell’intero territorio. I buoni spesa sono distribuiti alle famiglie in tempi brevi per essere utilizzati immediatamente. Dovremmo essere intransigenti con chi mette in atto pratiche commerciali scorrette o speculative“.

– Chiara Di Miele –