Covid-19. Nuovi casi di contagio tra Eboli e Capaccio Paestum

Altri casi di positività al Coronavirus si registrano dopo la seduta pomeridiana di analisi dei tamponi effettuati nel Salernitano.

In particolare risulta una persona contagiata ad Eboli, appartenente ad un ceppo già sotto osservazione nelle ultime ore. La persona, informata dell’esito positivo del tampone, è in isolamento fiduciario, rimane a casa e dovrà osservare la quarantena obbligatoria per legge.

A Capaccio Paestum, invece, si registra un giovane positivo al Covid-19, che si trova in isolamento.

Per entrambi i casi di contagio sono state avviate le ricostruzioni dei relativi contatti diretti da parte dell’ASL di Salerno e delle autorità competenti.

– Chiara Di Miele –