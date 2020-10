Covid-19. Il sindaco di Teggiano Di Candia: “Sto bene, tranquillizzo i cittadini”

“Voglio tranquillizzare tutti i miei cittadini, sto bene“.

E dirlo è il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, risultato nella giornata di ieri positivo al Coronavirus.

Il primo cittadino, infermiere del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Polla, ha effettuato il tampone durante uno screening su tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero, disposto nei giorni scorsi dal Direttore Sanitario Luigi Mandia, come richiesto da FIALS.

“Non ho alcun sintomo e anche la mia famiglia sta bene – sottolinea il sindaco Di Candia -. Mia moglie e i miei figli, già in isolamento domiciliare, saranno sottoposti al tampone nella giornata di oggi. Per quanto riguarda la mia situazione effettuerò un secondo tampone lunedì prossimo“.

Ricordiamo che lo screening del “Curto” di Polla ha evidenziato altri casi di positività al Covid-19 tra il personale.

– Paola Federico –

