Gode di buone condizioni generali il bambino di Eboli, di origini indiane, risultato positivo al Coronavirus, insieme alla madre, nei giorni scorsi.

A confermarlo è il dott. Salvatore Guercio Nuzio, Pediatra dell’ospedale di Battipaglia.

“Devo smentire le notizie che circolano, riguardo l’aggravarsi delle sue condizioni – afferma il dott. Guercio Nuzio -. Il bambino, gestito da me presso l’area pediatrica del Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia, è attualmente collocato in osservazione presso il reparto Covid pediatrico del Policlinico Federico II di Napoli, gode di buone condizioni generali, non ha febbre ed è paucisintomatico”.

Il suo ricovero, spiega Guercio Nuzio, è stato deciso solo a scopo precauzionale, vista la scarsa attendibilità dei genitori per motivi linguistici.

– Paola Federico –

Articolo correlato

8/8/2020 – Nuovi casi di Covid-19 ad Eboli. Positivi due indiani