Continua a dare i suoi buoni frutti la raccolta fondi a favore dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla avviata dall’imprenditore Cono Morello, amministratore dell’azienda Diangas, che nelle scorse settimane ha chiesto il supporto dei colleghi valdianesi per affrontare la battaglia contro il Covid-19 e donare al presidio ospedaliero il materiale di cui ha necessità.

Oggi sono stati consegnati un Ventilatore presso-volumetrico modello Luna 3.5 completo di accessori e 6 Monitor Vital Sign Multiparametrici per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva NIBP, Saturazione SpO2, Elettrocardiogramma ECG e Temperatura.

“E’ difficile in questo momento reperire la merce – spiega Cono Morello -. Stiamo collaborando direttamente con la struttura sanitaria e ci facciamo vistare tutti i preventivi concordando con loro i dispositivi. In Italia si specula sulla salute della gente in questo periodo, ad esempio delle semplici mascherine chirurgiche da 60 centesimi arrivano a costare 3 euro. Noi prendiamo soltanto merce certificata da recapitare all’ospedale di Polla“.

– Chiara Di Miele –