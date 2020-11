Covid-19. Ancora cittadini contagiati dal virus a Sassano e a San Pietro al Tanagro

Tre nuovi cittadini contagiati dal Coronavirus si registrano oggi a Sassano, così come comunicato dal Comune attraverso il report giornaliero. Le persone positive si trovano già in regime di isolamento e si lavora alla ricostruzione dei loro contatti.

In totale sono 28 i positivi attuali in paese, 9 le persone guarite e un cittadino ricoverato in ospedale per i sintomi del virus.

Nuovi contagi anche a San Pietro al Tanagro. Sono 4 i cittadini residenti il cui tampone è risultato positivo al Covid e che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Le loro condizioni di salute non sono preoccupanti.

– Chiara Di Miele –