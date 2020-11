Covid in Basilicata. Nuovi contagi nel Potentino, 26 persone guarite in un giorno

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 1.826 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 268 (256 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, tra le altre persone, una residente in Veneto e in isolamento a Potenza, un cittadino straniero e in isolamento a Vietri di Potenza, 6 ad Avigliano, una a Baragiano, una a Lauria, 3 a Marsicovetere di cui una in isolamento a Potenza e una a Paterno, una a Moliterno, 3 a Muro Lucano, 3 a Paterno, una a Picerno, 5 a Pignola, 50 a Potenza, una a Ruoti, 2 a Tito, una a Vietri di Potenza.

Nella stessa giornata sono guarite 26 persone di cui una ad Avigliano, 3 a Brienza, una a Corleto, una a Francavilla sul Sinni, 2 a Lauria, una a Lavello, una a Marsico Nuovo, 5 a Marsicovetere, 2 a Matera, una a Montalbano Jonico, una a Pescopagano, una a Pisticci, 2 a Potenza, una a Rionero in Vulture, 2 a Roccanova, una a Vietri.

Dal 21 al 24 novembre sono decedute 16 persone, di cui 14 residenti: una a Ripacandida, una a Lagonegro, una a Maschito, una a Potenza, una a Grottole, una residente in Calabria, 2 a Matera, una a Craco, una a Montescaglioso, una a Nova Siri, 2 a Bernalda, una residente in Puglia, una a Calciano, una a Tricarico.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.412 e di questi 5.233 si trovano in isolamento domiciliare.

– Chiara Di Miele –