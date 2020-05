Nel “Decreto Rilancio” sono stati aboliti la tassa per l’occupazione del suolo pubblico e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

In particolare è previsto l’esonero dal pagamento per le imprese di pubblico esercizio fino al 31 ottobre 2020. Le domande di nuove concessioni di suolo pubblico e per l’ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 ottobre 2020 devono essere presentate con un’istanza in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale.

Tale sospensione è stata prevista per assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza previste per le attività e per sostenere la ripresa delle attività turistiche e di ristorazione che sono state fortemente danneggiate dall’emergenza Covid-19.

