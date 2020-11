Covid-19 a Sanza. Positiva una donna senza sintomi, i casi totali salgono a 16. Esposito:”Stanno tutti bene”

Non si arresta la crescita di casi positivi al Covid a Sanza dove il totale delle persone contagiate sale a 16. L’ultimo caso confermato ieri sera è quello relativo ad una donna, riconducibile ad un altro contagio già accertato nei giorni scorsi. La donna è in buone condizioni di salute.

Si aggiunge ai due uomini asintomatici registrati già nella giornata di ieri.

“Aumentano purtroppo i casi di contagio nel nostro comune – ha riferito il sindaco Vittorio Esposito – per fortuna i nostri concittadini positivi al Covid stanno tutti bene. La situazione è complessa, la stiamo gestendo con le autorità sanitarie. L’invito per tutti è al rispetto rigoroso delle norme. Intanto voglio ringraziare i volontari del presidio della Protezione Civile – Gruppo Lucano, sezione di Sanza, che da oggi sono operativi presso l’edificio del Centro Polifunzionale di Piazza Aviere Ciorciari. Il loro è un contributo importante, offriranno assistenza ai nostri concittadini in quarantena. Vi chiedo di essere rispettosi del senso civico e del rispetto dell’altro. A tutti i nostri concittadini in quarantena l’augurio di una pronta guarigione”.

Prosegue intanto il tracciamento delle persone risultate positive, altri tamponi saranno effettuati nelle prossime ore.

– Chiara Di Miele –