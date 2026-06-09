Faidee – Consulenza & Formazione, con sede nella Zona Industriale di Polla, è tra i pochi enti accreditati in Campania per i corsi di autoimprenditorialità.

Si tratta di un corso di formazione gratuito per chi ha dai 18 ai 35 anni e si trova in stato di inoccupazione o disoccupazione. La durata del corso è di 100 ore in DAD (didattica a distanza) ed è improntato soprattutto sulla gestione e sull’avvio di impresa.

Si possono ottenere frequentando il corso 10 punti di credito per la valutazione dei progetti “Resto al Sud 2.0” e l’esonero di uno dei colloqui con Invitalia.

La Direttrice di Faidee, la dottoressa Maria Antonietta Aquino, nell’intervista chiarisce tutti i particolari del corso di autoimprenditorialità e su “Resto al Sud 2.0”.

Per maggiori informazioni contattare Faidee al numero 0975/480426.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –

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