Bimbo rimane inavvertitamente chiuso in auto, soccorso e salvato dalla Polizia di Stato.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in via Adige a Battipaglia, dove una donna ha lasciato le chiavi all’interno dell’auto dove era presente anche il figlioletto di 20 mesi, per recarsi allo sportello bancomat. Il bambino, giocando, ha così azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo l’accesso all’abitacolo.

Immediata la richiesta di soccorso al Numero Unico d’Emergenza: sul posto, impiegati nei servizi di controlli, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, al comando del Vice Questore Giuseppe Fedele, che hanno avviato tutte le modalità per mettere in sicurezza il piccolo.

Non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell’auto. L’intervento ha consentito di recuperare il bimbo e affidarlo alla madre in buone condizioni.

Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni ad una mano e ad un avambraccio, a causa di alcuni frammenti di vetro dovuti alla rottura del finestrino. E’ stato successivamente medicato in ospedale.

L’episodio conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tempestiva gestione delle situazioni di emergenza.