Coronavirus, verso la Fase 2. Il Comune di Montesano avvia la consegna di mascherine a bambini e ragazzi

Mascherine gratuite in arrivo per i bambini e i ragazzi di Montesano sulla Marcellana. Ad annunciarlo è il primo cittadino Giuseppe Rinaldi.

Nei prossimi giorni il Comune distribuirà i preziosi dispositivi da utilizzare in prospettiva dell’imminente Fase 2 che richiederà attenzione e tutela.

Le mascherine, lavabili e dalle fantasie simpatiche, saranno consegnate a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Il Sindaco ha inoltre reso noto che verrà annullata, per quest’anno, la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree pubbliche. In questo modo si punta a sostenere il rilancio delle attività locali gravate dallo stop dei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid-19.

Da lunedì 4 maggio, inoltre, i Cimiteri di Montesano saranno riaperti al pubblico. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di accesso per tutelare il distanziamento tra cittadini ed evitare pericolosi assembramenti.

– Claudia Monaco –