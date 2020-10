Coronavirus, positiva donna di Montesano OSS dell’ospedale di Villa d’Agri. Altri 2 casi a Sasso di Castalda

C’è anche una donna di Montesano sulla Marcellana tra i nuovi contagiati riscontrati in Basilicata.

Si tratta di un’Operatrice Socio Sanitaria che lavora presso il Distretto Sanitario di Villa d’Agri, risultata positivo al Covid-19 dopo l’effettuazione del tampone. La donna non presenta alcun sintomo.

Non mancano i problemi nel distretto di Villa d’Agri, dove, insieme alla donna di Montesano sulla Marcellana, risultano essere contagiate altre due persone, entrambe di Sasso di Castalda.

La prima è una donna 60enne, che, ricoverata in ospedale in attesa di essere sottoposta ad un intervento chirurgico, a seguito del tampone di routine è risultata positiva. L’altro tampone che ha dato positività riguarda un uomo, sempre di Sasso di Castalda, dipendente dell’azienda sanitaria a Villa d’Agri.

Per quanto riguarda i contagi di Sasso di Castalda, non hanno nulla a che vedere con il primo caso riscontrato ieri. Le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire la catena dei contagi e sottoporre tutti al tampone.

