Su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti del titolare di un distributore di carburante del Cilento.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania al termine di una verifica fiscale condotta dai militari della Tenenza locale, nel corso della quale sono state esaminate le fatture di acquisto con cui il commerciante aveva documentato le spese di gestione dell’impianto.

Gli approfondimenti eseguiti hanno fatto emergere che una parte dei costi riportata in contabilità non era stata in realtà sostenuta e l’imprenditore aveva invece utilizzato delle fatture soggettivamente inesistenti, riuscendo così ad abbattere di oltre 400mila euro l’ammontare dell’IVA dovuta al Fisco per gli anni dal 2013 al 2015.

Da qui la denuncia alla Procura e l’avvio del procedimento penale, nell’ambito del quale l’indagato è chiamato a rispondere dell’accusa di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti e di aver presentato delle dichiarazioni fiscali fraudolente.

Le Fiamme Gialle vallesi hanno intanto provveduto, in via cautelare, a sequestrare 3 terreni ed altrettanti fabbricati di proprietà del responsabile, nei comuni di Casal Velino e Castelnuovo Cilento, nonchè disponibilità finanziarie per circa 120mila euro.

Una volta confermata l’evasione fiscale, sarà garantito il versamento all’Erario delle maggiori imposte accertate.

– Paola Federico –