Coronavirus, morto don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano. Aveva 46 anni

Questa mattina si è appresa la notizia della morte di don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano, ricoverato all’ospedale “Curto” di Polla.

Il parroco 46enne era risultato positivo al tampone analizzato nei giorni scorsi presso i laboratori dell’ospedale “Ruggi” di Salerno e negli ultimi giorni aveva manifestato problemi respiratori. Infatti, martedì sera era stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Curto” di Polla e le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri.

Don Alessandro ha partecipato, insieme ad alcuni fedeli, al raduno religioso che si è svolto lo scorso 4 marzo nella chiesa di San Rocco a Sala Consilina.

È il primo paziente colpito da Coronavirus che muore nel Vallo di Diano e Tanagro, lasciando sgomenti i cittadini della piccola Caggiano.

“Questo nemico invisibile colpisce la nostra comunità in modo violento e drammatico. Ci stringiamo nel dolore a tutta la sua famiglia, in questo giorno della festa del papà ad un padre che perde un figlio – dichiara il sindaco Modesto Lamattina -. A tutta la famiglia vanno le nostre sentite condoglianze. Una perdita enorme per la nostra comunità, che non è solo un numero a livello nazionale. Che sia da monito, se non vogliamo continuare a piangere vittime, a quanti ancora irresponsabilmente continuano ad uscire malgrado gli ormai infiniti appelli di restare a casa“.

– Rosanna Raimondo –