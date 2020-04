Coronavirus. La Regione Campania modifica scadenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica

Tenuto conto dell’eccezionale situazione venutasi a determinare con l’emergenza Covid-19, con la sospensione delle attività e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, l’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania, d’intesa con l’omonima Direzione, ha provveduto a rideterminare e modificare i termini per la presentazione dei documenti per la determinazione del canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e per la regolarizzazione delle occupazioni improprie, rispettivamente indicati agli art. 22 e 33 del Regolamento 11 del 28 ottobre 2019.

In particolare, la presentazione dell’ISEE ed ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione, da parte degli assegnatari di alloggi ERP agli Enti Gestori, è fissata al 20 settembre 2020.



La presentazione di istanze di regolarizzazione, da parte di nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi ERP, è fissata al 20 luglio 2020.



– Paola Federico –