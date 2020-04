Buone notizie ad Atena Lucana, guarite le 3 persone colpite dal Coronavirus

“È una bella giornata per Atena Lucana, le tre persone del nostro paese colpite da Covid-19 sono finalmente guarite“. Ad annunciarlo è il sindaco Luigi Vertucci, che sottolinea che anche i familiari dei 3 casi stanno bene.

In questo momento ad Atena Lucana sei nuclei familiari sono in quarantena fiduciaria, tutti in ottima salute.

“Come sapete il nostro comune non è più zona rossa da qualche giorno – afferma Vertucci – ma questo non significa che bisogna abbassare il livello di attenzione. Bisogna continuare a seguire le regole imposte e restare a casa“.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno confermare la chiusura dei varchi di accesso alle vie secondarie al comune, per agevolare il lavoro delle Forze dell’Ordine.

Il sindaco ha, inoltre, comunicato che l’Ufficio Postale di Atena Lucana Capoluogo, dalla settimana prossima sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, mentre quello di Atene Lucana Scalo tutti i martedì e giovedì.

– Paola Federico –