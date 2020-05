Auto perde il controllo e va a sbattere lungo la Nazionale ad Atena Lucana. Una persona ferita

Paura nel primo pomeriggio lungo la via Nazionale ad Atena Lucana per un incidente stradale.

Una Opel Mokka guidata da un uomo di Sacco, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della strada andando violentemente a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Ferita una donna di 81 anni che viaggiava a bordo del veicolo e che nell’impatto è rimasta incastrata nell’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini dei capisquadra Alessandro Morello e Pasquale Ruberto.

I sanitari del 118, giunti prontamente per i soccorsi, hanno trasportato successivamente la ferita presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’auto è stati recuperata dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –