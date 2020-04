Coronavirus. In Basilicata nuove misure per la Fase 2 dell’emergenza. La soddisfazione di Forza Italia

“Esprimo grande soddisfazione per la totale accoglienza di un’istanza mia e del mondo che vivo ogni giorno, degli avvocati e dei liberi professionisti. Un’istanza mandata appena una settimana fa e che ha trovato piena accoglienza, con l’annuncio di questa mattina da parte del nostro Presidente Bardi, di un sostegno una tantum per tutti i liberi professionisti lucani. Un’attenzione enorme, rapida e significativa per una realtà che si è trovata impreparata, come tutte le altre attività private, ad affrontare una simile emergenza“.

E’ quanto dichiarato dal consigliere della Regione Basilicata di Forza Italia, Gerardo Bellettieri.

“Per la prima volta – sottolinea Bellettieri – ci vengono riservate un’attenzione ed un aiuto economico che per alcuni sarà vitale e per altri rappresenterà una soddisfazione morale prima che economica e che darà la possibilità di versare contributi economici per finalità benefiche e solidali. In special modo Cupparo, assessore regionale alle Attività Produttive, sta dimostrando sul campo la sua assoluta e profonda conoscenza del mondo del lavoro, comprovando una concretezza ed una operatività che tutti noi abbiamo immaginato, ma che adesso stiamo apprezzando nei suoi frutti reali. Un assessore profondo conoscitore dei bisogni primari dei lavoratori, delle ripercussioni economiche sulle singole categorie e delle misure più efficaci da mettere in campo”.

Bellettieri ha poi ringraziato il Presidente Bardi per la strategia messa in campo per affrontare l’emergenza.

“Si parla di modello Basilicata, i dati sono a nostro favore, ed è un orgoglio, da lucano, poter sentire queste parole – sottolinea il consigliere regionale -. Ci stiamo impegnando tutti e stiamo appoggiando le piccole battaglie che ognuno di noi sta portando avanti nel precipuo interesse della collettività e di questo sono profondamente grato. Questo deve rassicurare oggi i destinatari delle misure annunciate, quindi i liberi professionisti e gli imprenditori che dovranno adeguare le proprie attività alla fase due, ma anche tutti i lucani perché la politica che si sta attuando non lascerà mai indietro nessuno“.

– Paola Federico –

