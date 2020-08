Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, in seguito a una riunione con i componenti del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), ha emesso un’ordinanza in cui sono riportate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rivolte alle attività destinate all’intrattenimento sopratutto delle ore serali e notturne.

Nello specifico, l’ordinanza riporta tra i suoi punti la riorganizzazione degli spazi destinati all’intrattenimento per evitare assembramenti e non sono consentite consumazioni di bevande al banco ma solo ai tavoli. Inoltre è opportuno garantire il corretto uso della mascherina sia da parte dei dipendenti che degli utenti e non è consentito realizzare musica dal vivo o karaoke, ma solo l’attività musicale nelle altre forme fino alle ore 1 di notte.

“Secondo quanto riportato nell’ordinanza n.63 della Regione Campania in merito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo da diversi mesi e tenuto conto del DPCM del 14 luglio – dichiara il sindaco Lamattina -, è importante per i Comuni del nostro territorio essere coesi e soprattutto uniformi nell’applicazione delle norme a tutela e prevenzione della salute dei cittadini, in modo che tutti gli sforzi fatti nei mesi scorsi non siano vanificati da comportamenti inadeguati. Si tratta di poche regole da rispettare per tutelare la nostra salute e quella degli altri. Inoltre per garantire il continuo e costante controllo del territorio, a partire da lunedì 10 agosto, entreranno in servizio temporaneamente altre due persone nella Polizia Municipale, che affiancheranno le Forze dell’Ordine“.

Per lunedì 10 agosto è stata convocata una riunione dei sindaci del Vallo di Diano presso il Comune di Sala Consilina, per discutere delle problematiche legate alle norme sul contenimento dell’emergenza epidemiologica, riscontrate sui singoli territori.

– Rosanna Raimondo –