Con un’ordinanza che sarà firmata in serata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sono disposti ulteriori provvedimenti fino al 15 agosto in merito al trasporto pubblico locale.

Con riferimento ai collegamenti marittimi resta confermata la possibilità di occupazione del 100% dei posti seduti a bordo con la precisazione che eventuali posti “faccia a faccia” dovranno essere riservati esclusivamente a componenti della stessa unità abitativa.

Resta confermato l’obbligo per le persone che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in tutte le aree terminal (compresi banchine e moli) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.

Confermato per gli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, l’obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossano la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo.

È fatto obbligo ai gestori del servizio di trasporto di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri all’imbarco e di impedire l’accesso a bordo laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi.

La Regione raccomanda alle Prefetture competenti e ai Comuni interessati di predisporre ed attuare idonei Piani di sicurezza ed ordine pubblico a bordo volti ad assicurare la presenza sugli aliscafi e traghetti di unità di personale delle Forze dell’Ordine o della Polizia municipale al fine di garantire l’osservanza degli obblighi e delle misure di sicurezza vigenti.

In merito al trasporto su gomma e ferro sono confermate le vigenti limitazioni all’utilizzo dei posti a bordo oltre all’obbligo di indossare la mascherina nei terminal, nelle stazioni, all’ingresso a bordo e per tutta la durata del tragitto.

– Claudia Monaco –