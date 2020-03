Coronavirus. Il Codacons Vallo di Diano: “Bisogna potenziare gli ospedali del Vallo di Diano”

“Il Codacons Vallo di Diano in questo difficile frangente per l’intera popolazione italiana, desidera innanzitutto ringraziare il personale medico e paramedico e tutti i volontari impegnati nell’emergenza sanitaria legata alla pandemia originatasi in Cina e diffusasi, per ragioni ancora da comprendere a fondo, nel Nord della nostra Penisola”. Così il presidente Roberto De Luca.

“Speriamo allora di interpretare, in questo momento difficile, il comune sentire dei cittadini, lanciando questo nostro umile appello – spiega -. La Sede locale chiede a tutti i sindaci, agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria di collaborare in armonia, per potenziare, nel più breve tempo possibile, le strutture ospedaliere presenti sul territorio del Vallo di Diano, quali l’Ospedale ‘Luigi Curto’ di Polla e il plesso sanitario di Sant’Arsenio. Tutto ciò per far fronte all’improvvisa attuale esigenza sanitaria, che potrebbe richiedere un impegno maggiore nelle prossime settimane”.

La sede Codacons del Vallo di Diano resta a disposizione della cittadinanza, in modo del tutto gratuito, per un supporto legale a distanza nel caso sia necessario denunciare eventuali abusi nelle transazioni commerciali o per eventuali altre esigenze legate all’attuale emergenza sanitaria.

– Claudia Monaco –