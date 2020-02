Caso sospetto di Coronavirus per un 20enne di Lentiscosa. Scatta la quarantena per l’intera famiglia

È scattata questa mattina per un ragazzo di Lentiscosa, piccola frazione del Comune di Camerota, la profilassi prevista per i casi sospetti di Coronavirus.

Il 20enne, infatti, è rientrato venerdì da Codogno, epicentro dell’emergenza del Coronavirus insieme ad altri nove paesi del Basso Lodigiano.

Il giovane non accuserebbe nessun sintomo particolare che potrebbe far pensare a un contagio ma per lui e per l’intera famiglia è stata disposta la quarantena dalle Forze dell’Ordine e dall‘ASL Salerno.

Il 20enne nei giorni scorsi è stato a contatto con diverse persone del paese che adesso dovranno seguire tutto l’iter previsto per tale emergenza e scongiurare il contagio.

– Maria Emilia Cobucci –