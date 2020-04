Coronavirus. Donati all’ospedale di Polla 500 dispositivi di protezione dall’imprenditore Antonio Biscotti

Un gesto di solidarietà che può salvare vite umane è quello che ha compiuto Antonio Biscotti, titolare dei supermercati a marchio Conad e Todis del Vallo di Diano.

Questa mattina l’imprenditore si è recato presso l‘ospedale “Luigi Curto” di Polla per donare 500 dispositivi di protezione individuale, tute monouso non riutilizzabili, difficilmente reperibili e allo stesso tempo estremamente importanti in questo momento in particolare per il personale medico e sanitario.

“Coscienti del delicato momento che stiamo vivendo – ha dichiarato Biscotti – e desiderando manifestare la nostra vicinanza e il nostro impegno a sostegno dell’intera comunità e soprattutto per il bene del sistema sanitario duramente messo alla prova per l’emergenza Coronavirus, abbiamo scelto di fare una donazione concreta”.

L’emergenza nazionale in corso ha reso indispensabile l’utilizzo di adeguati dispositivi per proteggere i medici e il personale sanitario, dispositivi che tuttavia data l’elevata richiesta non sono disponibili in grande quantità sul mercato, mettendo così in pericolo l’incolumità di chi ogni giorno è impegnato in prima persona in corsia a curare i malati di Covid-19.

“Il personale sta rischiando la propria vita per salvarne tante altre – ha concluso Antonio Biscotti – ed è ormai allo stremo per i gravissimi rischi a cui è esposto. Speriamo di fare del bene a chi ci fa stare bene!”.

– Maria De Paola –