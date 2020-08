Coronavirus a Lauria. Contagiata una persona anziana, il Sindaco:”Non farsi prendere dal panico”

Un caso di contagio da Covid-19 a Lauria. Si tratta di una persona anziana del posto per la quale è stato avviato tutto l’iter previsto dalla task force. Il tampone è stato eseguito poiché era intenzione dei familiari usufruire di una RSA.

“Invitando tutti a non farsi prendere dal panico – dichiara il sindaco Angelo Lamboglia – a non far partire cacce agli untori e a rispettare quelle poche regole, fondamentali per limitare i contagi, mi auguro che questa positività induca a riflettere perché, seppur il virus ha allentato la morsa, non abbiamo superato una pandemia che richiede sempre massimo livello di attenzione. Abbiamo la necessità di tornare alla normalità ma con la consapevolezza che il rispetto delle regole è fondamentale per guardare avanti e non tornare indietro. Insieme ce la faremo ma non dobbiamo rilassarci“.

Gli uffici preposti stanno tracciando tutti i contatti della persona contagiata, tra cui le badanti.

– Chiara Di Miele –