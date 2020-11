Coronavirus. A Buccino 5 positivi dallo screening organizzato dal Comune, un nuovo caso ad Agropoli

A Buccino sono arrivati i risultati dei 121 tamponi effettuati presso il Comune lo scorso 28 ottobre. Di questi, 116 sono negativi e 5 positivi (di cui 4 già comunicati precedentemente).

Nessuno dei tamponi positivi è riconducibile ai contatti del bar. Sale a 12 quindi il numero delle persone attualmente positive a Buccino. Le persone contagiate sono in quarantena fiduciaria e sono state ricostruite le catene dei contatti.

Il sindaco Nicola Parisi raccomanda l’uso delle mascherine, il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani.

Un nuovo contagio ad Agropoli, così come annunciato dal sindaco Adamo Coppola. Non è collegato ai precedenti, è già in isolamento e si sta ricostruendo la catena dei contatti. Inoltre 4 agropolesi sono guariti dal contagio.

– Chiara Di Miele –