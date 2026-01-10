“Attenti al Mercosur“. E’ questo il monito di Coldiretti Campania che è pronta a fare la sua parte per scongiurare tutti i pericoli che potrebbero derivare dal via libera ai prodotti del mercato sudamericano senza la certezza del principio della reciprocità.

“Il rischio è di trovare il nostro mercato invaso di prodotti dal costo basso e dall’origine incerta. Si sta parlando tanto del rischio derivato dall’arrivo di carne brasiliana. In quel Paese ci sono regole sull’uso di ormoni della crescita e di antibiotici negli allevamenti che qui da noi sono vietati da oltre trent’anni” spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

“Oltre alla concorrenza sleale nei confronti dei nostri allevatori che seguono regole rigide per garantirci prodotti di qualità, con questo accordo senza reciprocità garantita si tratta di mettere a repentaglio la salute dei consumatori che allettati da un costo più conveniente rischiano di mettere in tavola prodotti poco sicuri, mettendo a rischio la salute propria e della famiglia” aggiunge il presidente di Coldiretti Ettore Bellelli.

Il Governo ha ricevuto rassicurazioni sulla reciprocità ma tutto è ancora da scrivere e gli allevatori e agricoltori della Campania sono pronti per proseguire la protesta a Strasburgo: “La Coldiretti non si fida della Von Der Leyen e per questo motivo, senza risposte certe in questi giorni sulla reciprocità chiesta dal Governo italiano, torneremo nei prossimi giorni a urlare in maniera forte in Europa, a Strasburgo, il nostro no a questo accordo senza reciprocità. In Campania abbiamo già chiesto sostegno al nuovo Consiglio regionale e siamo pronti a tenere gli occhi ben aperti in modo da riservare ai prodotti a rischio dell’area Mercosur lo stesso trattamento già adottato per il concentrato di pomodoro cinese” concludono Bellelli e Loffreda.