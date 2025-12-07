Venerdì sera la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi ad alto impatto, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e la Polizia Locale di Potenza, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree della città maggiormente frequentate da giovani.

All’operazione ha preso parte il personale della Questura di Potenza, del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Sono state controllate complessivamente 129 persone, di cui 16 minorenni e 14 stranieri, e 38 veicoli. Tra i controllati, 20 sono risultati con precedenti di polizia. Sono stati inoltre effettuati controlli su diverse attività commerciali presenti nelle zone interessate.

Nel corso delle attività, una persona extracomunitaria irregolare sul territorio nazionale è stata accompagnata per l’identificazione e la denunciata. Un altro cittadino extracomunitario è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza della misura di permanenza domiciliare.

L’intervento ha consentito di rafforzare la sicurezza nelle aree di aggregazione giovanile e di garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e sulla legalità, confermando l’impegno costante della Polizia di Stato nel presidio del territorio e nella tutela della cittadinanza.