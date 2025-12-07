Un incendio è divampato questa mattina ad Agropoli.

Le fiamme partite dalla copertura del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio” mentre erano in corso le attività sportive e si sono propagate anche all’interno della struttura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Probabilmente a scatenare il rogo è stato il malfunzionamento di un pannello fotovoltaico. Ingenti i danni alla struttura.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.