Incendio al Palazzetto dello Sport di Agropoli. Vigili del Fuoco a lavoro
Un incendio è divampato questa mattina ad Agropoli.
Le fiamme partite dalla copertura del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio” mentre erano in corso le attività sportive e si sono propagate anche all’interno della struttura.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Probabilmente a scatenare il rogo è stato il malfunzionamento di un pannello fotovoltaico. Ingenti i danni alla struttura.
Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.