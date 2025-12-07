Dopo il successo della prima serie, torna su Rai Play e Rai Yoyo il cartoon “Go Go Around Italy”, che vede tra i creatori il cartoonista, nonché regista, Francesco Colombo di Teggiano.

La serie creata in collaborazione con la direttrice della fotografia Alessandra Dottori e Angelo Poggi ha riscosso un grande successo, tanto da aggiudicarsi il premio MOIGE nel 2023 nella categoria kids.

La seconda stagione di “Go Go Around Italy” avrà 20 episodi, disponibili sulla piattaforma Rai Play e andranno in onda sul canale Rai Yoyo, con quattro puntate al giorno, a partire da domani 8 dicembre, dalle 12.15 alle 12.45.

La serie, realizzata in animazione e live action, con le musiche di Carmine Calia e il doppiaggio diretto da Danny Francucci, è prodotta dalla società Interge e da Armosia Italia, con il supporto di Ministero della Cultura e Rai KIDS.

Quest’ anno nella puntata relativa alla Campania Zet, il protagonista alieno, e i suoi amici Cipo e Mia visiteranno Teggiano e la sua famosa manifestazione della Principessa Costanza.

La storia inizia quando Cipo e Mia incontrano uno strano essere verde con tre occhi, caduto dal cielo insieme alla sua navicella spaziale. Si chiama Zet e proviene da una galassia lontana con una missione speciale: scoprire la formula segreta che ha reso l’Italia così ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche, al punto da renderla unica al mondo. Zet invita Cipo e Mia a salire sulla sua Nuvola Volante e insieme partono per un’indimenticabile avventura alla scoperta del Bel Paese. Inoltre, la nuova stagione introduce nuovi personaggi dell’universo di Zet, tra cui Nonna Zizit e Nonno Zuzut, il fratellino di Ziggy, il cugino Zlot, la fidanzata Zetta, il cucciolo Zulì (che in dialetto gravinese significa “cucciolo randagio”) e lo scienziato ZorDoc.

“Sono stato davvero orgoglioso di portare alla ribalta e comunque contribuire a far conoscere il mio paese natale Teggiano, le sue tradizioni e la sua storia!” ha affermato Francesco, il quale sta attualmente lavorando alla regia di una nuova serie, intitolata “Dammi il 5” per la produttrice Mariateresa Carpino e Discovery. Quest’ultima, che lega il mondo dell’alimentazione a quella degli eroi, andrà in onda a partire da settembre 2027.