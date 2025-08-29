Controlli lungo la Litoranea a Battipaglia. Daspo per tre prostitute, per una di loro scatta la denuncia
Continuano senza sosta i controlli in Litoranea a Battipaglia da parte della Polizia Locale agli ordini del Colonnello Giuseppe Forte. Gli agenti hanno emesso il Daspo Urbano nei confronti di tre donne dedite alla prostituzione, disponendo così il loro allontanamento.
Inoltre una delle tre, di nazionalità rumena, è stata denunciata per inottemperanza al foglio di via con divieto di ritorno a Battipaglia notificato il 7 luglio scorso.
Sempre sulla Provinciale 175/a Litoranea sono state elevate sanzioni a carico di extracomunitari che consumavano bevande alcoliche dopo le 19. Sanzioni anche al titolare del supermercato che le ha vendute.
Iniziati anche i controlli della velocità sulla Statale 18 da parte dei sottufficiali della Polizia Stradale del Comando di Battipaglia con una doppia pattuglia e contestazione immediata delle violazioni al Codice della Strada relative al superamento del limite di velocità attraverso la nuova strumentazione Speed Velox ENVES.
Sequestrati poi alcuni velocipedi elettrici con caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle previste dal Codice della Strada.
Le operazioni dei caschi bianchi sono state coordinate sul campo dal Vicecomandante Domenico Di Vita.