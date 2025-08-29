In 45 minuti ieri Fedez a Sanza ha esaudito il sogno di tanti giovani che desideravano assistere ad una sua esibizione.

Non un concerto vero e proprio, ma la formula da dj set gli ha permesso di cantare una decina di canzoni ad un ritmo serratissimo, una dietro l’altra. Tanta partecipazione del pubblico che ha occupato la Villa Comunale.

Il rapper di Rozzano ha dialogato con i fan e si è mostrato molto sensibile ai più piccoli. Tra una rima e l’altra Fedez, infatti, ha notato un bimbo in lacrime. “Piangi per me? Non ne vale la pena” ha detto il cantante. Il piccolo Biagio di Lagonegro, visibilmente emozionato, è stato invitato a salire sul palco e insieme al rapper ha cantato “Battito”, il brano che ha presentato a Sanremo conquistando il 4° posto.

Nell’ambito del Festival dell’accoglienza organizzato dalla Regione Campania con il sostegno del Comune di Sanza il paese ha potuto ospitare un rapper di successo. La sua esibizione ha fatto cantare oltre ai giovanissimi anche tanti adulti che si ritrovano nei suoi testi o che ormai hanno il ritornello delle sue canzoni impresso nella mente.