Due furti in un mese. E’ il triste bilancio che vede nel mirino dei ladri un’edicola lungo il Corso Vittorio Emanuele a Salerno.

L’ultima razzia in ordine di tempo risale a questa notte quando i ladri hanno rotto la serranda del chioschetto adibito alla vendita di quotidiani e riviste in una delle zone più centrali e frequentate della città.

Al titolare, dopo l’amara scoperta, non è rimasto altro da fare che sporgere la seconda denuncia di furto alle Forze dell’Ordine alle quali toccherà indagare sull’accaduto.

Disperato per quello che è costretto a subire, ha lanciato un appello: “Facciamo tanti sacrifici per portare avanti le nostre attività, ma è assurdo che questi furti avvengano nell’indifferenza generale. Dopo il primo episodio ho scelto il silenzio, ma ora sono stanco: nessuno ci tutela e siamo costretti a pensare di difenderci da soli. Questa situazione ci spinge a valutare l’idea di abbandonare il commercio”.